Yangpyeong Dumulmeori und Semiwon

Heute geht es in den Landkreis Yangpyeong in der Provinz Gyeonggi-do. Hier treffen der nördliche und der südliche Han-Fluss aufeinander und bilden einen großen See. Von der Halbinsel Dumulmeori hat man einen wunderbaren weiten Blick über das Wasser und die umliegenden Berge. Auch der Lotusgarten Semiwon liegt ganz in der Nähe, und im Winter kann man in den Gewächshäusern der Obstplantage Erdbeeren pflücken.