Huh Gak & Jeong Eun-ji _ Den Abschied immer auf diese Weise

Die Tage, an denen wir uns glänzend und entzückend geliebt haben. Die Träume entfernen sich von uns





Die Liebe, an der es keinesfalls gemangelt hat, trocknet langsam aus. In so einem Zustand standen wir uns schließlich gegenüber





Wie der Wind, der an uns vorbeiweht und sich von uns entfernt, kannst du mich einfach gehen lassen





So vergessen wir nach und nach. Dann verblasst unsere Liebe mit der Zeit





Der Abschied ist eben so





Es schmerzt so sehr, dann geht es wieder etwas besser und schließlich verschwindet sogar die Sehnsucht













이별하다 sich trennen, Abschied nehmen von

헤어지다 sich trennen, Abschied nehmen von

떠나보내다 gehen lassen

2019년을 떠나보내다 das Jahr 2019 gehen lassen

2020년이 기대된다 Erwartungen für das Jahr 2020 haben