Ailee begann landesweite Konzerttournee

Die Solosängerin Ailee hat ihre landesweite Konzerttournee am 7. Dezember in Incheon gestartet. An dem Tag hat sie mit dem Lied „Heaven“ ihren Auftritt begonnen. Im Anschluss daran sang sie weitere ihrer größten Hits. Die Fans waren besonders von ihrer kraftvollen Stimme beeindruckt. Sie bereitete also den Besuchern unvergessliche Momente.

Dann traf sie am 14. Dezember ihre Fans in Gwangju. Die Tournee führt sie am 24. nach Suwon, am 28. nach Seongnam, am 31. nach Daejeon und schließlich am 5. Januar nach Busan.

Außerdem hat die Sängerin einen Wintersong herausgegeben. Am 12. Dezember wurden die neue Single „Sweater“ sowie das Musikvideo veröffentlicht.