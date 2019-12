Park Jinyoung tritt nun doch in Musiksendungen auf

© KBS

Eigentlich wollte Altmeister Park Jin-young zuerst nur ein neues Lied herausgeben. In Musiksendungen auftreten und tanzen wollte er eigentlich nicht mehr, denn so etwas ist sehr kräftezehrend und er fühlte sich dafür etwas zu alt. Doch sein neuer Song Fever schlug ein wie eine Bombe, und so wird er doch einige Live-Auftritte absolvieren müssen.

Das Lied „FEVER“ kam am 1. Dezember heraus, das Musikvideo konnte man schon einen Tag vorher sehen. Es erreichte in kurzer Zeit hohe Klickzahlen. In nur sieben Tagen wurde es über sieben Millionen mal gesehen. Daher hatte er schon am 4. Dezember bei den Mnet Asian Music Awards mit einigen Sängerkolleginnen einen Auftritt hingelegt und festgestellt, dass er nichts verlernt und noch genug Puste für einen Auftritt hat. Nun hat ihn das Live-Fieber doch wieder gepackt und er will in verschiedenen Musiksendungen auftreten.

Park Jin-young debütierte als Tanzsänger und war in den 90ern besonders aktiv. Damals hatte er für großes Aufsehen gesorgt, denn er galt als sehr originell. Er hatte seine eigene Musik gemacht, dazu futuristische Kostüme getragen und nie gesehene Tanzeinlagen dargeboten. Später war er dann vor allem als Produzent und Komponist tätig und zeichnete für unzählige Hits verantwortlich. Bisher haben 55 Lieder von ihm eine hohe Platzierung in in- und ausländischen Musikcharts erreicht.

Um dies zu feiern, will er Ende Dezember auch Konzerte veranstalten.