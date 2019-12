Beliebtheit des K-Pop zeigt sich auf YouTube erneut

© Big Hit Entertainment

Die Beliebtheit des K-Pop hat sich auf YouTube erneut gezeigt. Die Charts der beliebtesten Musikvideos im Jahr 2018 wurden jüngst veröffentlicht und darunter befanden sich eine Reihe von koreanischen Videos, und das auf sehr guten Rängen.

Am 6. Dezember konnte man nun diese Liste, die sich „2019 You Tube Rewind“ nennt, sehen.

Die koreanischen YouTube-Abonnenten haben am meisten das Musikvideo „Boy in Luv“ von BTS gesehen. Es wurde im April hochgeladen und in nur 24 Stunden erreichte es 74,6 Millionen Aufrufe. Es war bisher die größte Klickzahl, die in nur 24 Stunden erreicht wurde.

Auf Platz zwei war dann das Lied „Dalla Dalla“ von Itzy zu finden. Diese Gruppe schaffte es sogar, einen weiteren Song, nämlich „Icy“, auf Platz sieben zu bringen. Auf Platz drei und vier standen dann „Fancy“ von Twice und „Kill this Love“ von Black Pink.