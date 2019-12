Album von BTS an der Spitze der koreanischen Albumcharts 2019

© KBS

BTS steht an der Spitze der südkoreanischen Album-Verkaufscharts für 2019 mit ihrem neuestem Album „Map of the Soul: Persona“.





Das Album konnte sich nach seiner Veröffentlichung im April über 3,69 Millionen Mal verkaufen und führte die Albumverkaufsrubrik der Gaon Music Chart von der Korea Music Content Association an. Die Albumcharts decken den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 7. Dezember ab.





BTS belegte im letzten Jahr sowohl den ersten als auch den zweiten Platz der Gaon-Albumverkaufscharts, nachdem die Gruppe „Love Yourself: Answer“ über 2,2 Millionen Mal und „Love Yourself: Tear“ 1,8 Millionen Mal verkaufen konnte.