„Parasite“ schafft es auf die Oscar-Kurzliste

Bong Joon-hos schwarze Komödie „Parasite“ hat es auf die Oscar-Kurzliste für den besten fremsprachigen Film geschafft.





Laut Hollywood Reporter und anderen Unterhaltungsberichterstattern gab die Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) die Liste mit den 10 Oscar-Anwärtern in dieser Kategorie bekannt. Es hatten sich 91 Filme beworben.





Unter den neun weiteren Filmen auf der Kurzliste sind „The Painted Bird“ von Vaclav Marhoul aus Tschechien und „Pain and Glory“ von Pedro Almodovar aus Spanien.