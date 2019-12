Interessante Suchwörter der letzten Tage

© YONHAP News / Domain de la Romanee-Conti / SAMSUNG

Vor wenigen Tagen hat der deutsche Essenslieferdienst Delivery Hero für vier Milliarden Dollar den südkoreanischen App-Anbieter Woowa Brothers übernommen. Delivery Hero ist in Südkorea bereits unter anderem mit seiner App Yogiyo aktiv und hinter Marktführer Woowa Brothers die Nummer zwei. Woowa Brothers betreibt die App Baedal Minjok, im Volksmund Baemin genannt. Diese App verbindet lokale Geschäfte mit den Kunden. Gestern wurde das Untersuchungsergebnis bekannt, dass das deutsche Unternehmen Delivery Hero durch die diesmalige Übernahme 98,7% des gesamten südkoreanischen Liefer-App-Marktes erobert hat. Delivery Hero kontrolliert durch die Übernahme von Baemin vier der fünf führenden Liefer-Apps in Südkorea. Wenn die Übernahme abgeschlossen wird, bleibt das koreanische Social Commerce-Unternehmen Coopang mit seiner Liefer-App Coopang Eats als einziger Rivale von Delivery Hero übrig. Nach der Zahl der Liefer-App-Nutzer mit Stand von November 2019 ist Baemin mit rund 8,9 Millionen Nutzern die Nr.1. Danach folgen Yogiyo mit etwa 4,9 Millionen, Baedaltong mit rund 427.400 Nutzern, Coopang Eats mit rund 190.000 und Foodfly mit rund 24.400 Nutzern. Die Zahl der Nutzer der drei führenden Apps beträgt rund 11,1 Millionen. Viele Netzbürger bringen ihre Unzufriedenheit damit zum Ausdruck, dass die größte Liefer-App Baemin, die bisher für ihr patriotisches Marketing bekannt war, von einem ausländischen Unternehmen übernommen worden ist.





Das Interesse der Netzbürger weckte auch die Nachricht, dass in koreanischen Convenience Stores einer der besten und teuersten Weine der Welt verkauft wird. Gemeint ist der Romanée Conti, der als der beste Burgund-Wein und einer der besten Weine der Welt gilt. Es ist das erste Mal, dass nicht in einem Kaufhaus oder Weinladen, sondern in einem Convenience Store ein Wein der höchsten Preisklasse angeboten wird. Die Convenience-Store-Kette GS25 hat am Montag dieser Woche mit dem Vorverkauf begonnen. Romanée Conti belegte Rang 1 auf der Preisliste der Weine, die die Londoner Internet-Weibörse Liv-ex 2017 auf der Grundlage der tatsächlichen Verkaufspreise von Weinen aus der ganzen Welt aufgestellt hatte. Die betreffende Weinlage liefert gut 6.000 Flaschen pro Jahr. Wegen dieses Seltenheitswertes, und auch weil die Weinlage durch ein entsprechendes Überprüfungsverfahren selbst die Verkaufsstellen bestimmt, ist der Wein nicht leicht zu bekommen. So weit bekannt, gelangen von bestimmten Jahrgängen dieses Weins lediglich etwa 15 Flaschen nach Südkorea. Dass nun die betreffende Convenience-Store-Kette einen so teuren Wein mit einem Preis von rund 33.000 Dollar pro Flasche verkaufen will, ist deswegen, weil sie bereits eine gute Erfahrung mit dem Verkauf von edlen Weinen gemacht hat. GS25 hat im vergangenen April 20 Flaschen Château Margaux Jahrgang 2000 angeboten, und trotz des hohen Preises von 850 Dollar pro Flasche war die Lieferung bereits 30 Minuten nach dem Verkaufsbeginn ausverkauft. Es ist nicht bekannt, wie viele Flaschen Romanée Conti vorrätig sind.





Die Aufmerksamkeit der Netzbürger zog auch die Nachricht auf sich, dass der Smartphone-Marktanteil des südkoreanischen Elektronikriesen Samsung Electronics in Vietnam in diesem Jahr erstmals unter die Marke von 40% fiel. Eine vietnamesische Internet-Zeitung berichtete unter Berufung auf einen Bericht des deutschen Marktforschungsinstituts GfK, dass im Oktober dieses Jahres der Marktanteil der Smartphones von Samsung in Vietnam gegenüber dem Vormonat um 2,3 Prozentpunkte auf 38,45% fiel. Der betreffende Marktanteil von Samsung Electronics in Vietnam erreichte im vergangenen März mit 50,86% den höchsten Stand und zeigt seitdem eine fallende Tendenz. Es ist aber das erste Mal, dass der Anteil unter die Marke von 40% fiel. Im vergangenen Oktober wurden in Vietnam rund 1,37 Millionen Smartphones abgesetzt, und damit stieg die Zahl gegenüber dem Vormonat rasant um 38%. Währenddessen ist die Verkaufszahl von Samsung-Smartphones mit rund 500.000 Exemplaren um 20% gestiegen. Aber trotz des Rückgangs des Marktanteils hat Samsung Electronics im vietnamesischen Markt den ersten Platz behauptet. Hinter Samsung stehen mit einem Marktanteil von jeweils 25,2 und 10,2% die chinesischen Hersteller Oppo und Xiaomi. Die vietnamesische Zeitung schrieb aber auch, dass Samsung Electronics in diesem Monat neue Galaxy-Modelle in Vietnam auf den Markt bringen und damit seinen früheren Marktanteil zurückerobern werde.