Vietnam warnt China vor Aktivitäten im Südchinesischen Meer im nächsten Jahr

Ein hochrangiges vietnamesisches Regierungsmitglied hat China vor Aktivitäten im nächsten Jahr, die den territorialen Konflikt im Südchinesischen Meer anheizen könnten, gewarnt.





Der vietnamesische Vizeaußenminister Nguyen Quoc Cuong sagte gestern bei einem Vortrag vor dem Institut für Südostasienfragen in Singapur, das was China im Südchinesischen Meer betreibe sei sehr besorgniserregend und stelle für Vietnam und alle anderen Länder in der Region eine Bedrohung dar. Der Diplomat sagte, er hoffe darauf, China werde sich mit den feindseligen Aktivitäten im Südchinesischen Meer zurückhalten, solange Vietnam im nächsten Jahr den ASEAN-Vorsitz inne habe.





China beansprucht 90 Prozent des Gewässers als sein Gebiet. Gemäß der sogenannten Neun-Striche-Linie errichtet das Land künstliche Inseln und baut seine Militärpräsenz in dem Gebiet aus. Seit Jahren steht die Volksrepublik daher im Konflikt mit den Anrainerstaaten Vietnam, Brunei, Malaysia, Taiwan und den Philippinen. Im Südchinesischen Meer kommt es auch immer wieder zu Kollisionen mit den USA, die auf die Freiheit der Seefahrt beharren.