Song Min-ho von Winner wird an Kunstausstellung teilnehmen

Song Min-ho ist nicht nur Mitglied von Winner und macht tolle Musik, sondern es wurde auch bekannt, dass er ein guter Maler ist. In verschiedenen Unterhaltungsprogrammen hat er sein Talent unter Beweis gestellt. Nun hat er verkündet, vom 17. bis 25. Dezember an der Special Exhibition for Emerging Artists (SEEA) teilnehmen zu wollen. Song wird insgesamt drei Werke ausstellen, die er selbst gemalt und konzipiert hat.

Die Gruppe Winner befindet sich derzeit auf einer Asientour. Diese Konzertreihe haben sie bereits am 24. November in Taiwan begonnen. Am 21. Dezember standen sie in Indonesien auf der Bühne. Am 11. Januar sind Auftritte in Thailand und weiteren asiatischen Städten geplant.