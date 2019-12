Loona auf Platz eins der US iTunes Album und Single Charts

© Blockberry Creative

Die koreanische Gruppe Loona hat als erste koreanische Girlgroup Platz eins der US-iTunes Single und Album Charts erobert.

Am 16. Dezember kamen die Girls mit ihrer Single „365“ auf den Spitzenplatz der US iTunes Single Charts. Das ist ein bemerkenswertes Ergebnis. Im Oktober standen sie dann mit ihrem Repackage Album „XX“ auf dem Spitzenplatz der US iTunes Album Charts.

Loona besteht aus zwölf Mitgliedern und hat im August letzten Jahres debütiert. Repräsentative Songs der Girls sind “Butterfly” und „Hi High“. Anfang nächsten Jahres wollen sie ein neues Album auf den Markt bringen.