Jeong Seung-hwan veranstaltet erfolgreich Konzert

Sänger Jeong Seung-hwan hat sein zweites Jahresabschlusskonzert mit großem Erfolg beendet. Jeong stand also am 14. und 15. Dezember im Olympiapark auf der Bühne. Es waren viele Fans gekommen. Schon als der Vorverkauf der Tickets begann, waren die Fans voller Erwartungen, denn die Tickets waren im Nu vergriffen.

Jeong hatte seinen Auftritt mit dem Lied „Die hintere Gestalt“ begonnen. Es folgten eine Reihe von seinen Hitsongs. Aber er hatte auch unveröffentlichte Lieder vorgetragen und zwar mit Klavierbegleitung. Die Fans waren sehr beeindruckt. Jeong hatte in diesem Jahr vieles erreicht. Er hat nicht nur einen offiziellen Fanklub bekommen, sondern hatte auch als Radio-DJ gearbeitet. Er war ein beliebter Teilnehmer an verschiedenen Festivals. Was das neue Jahr wohl für den Balladensänger bereithält? Jeong will auf jeden Fall sein Bestes geben.