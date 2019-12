BOA bereitet sich auf zwanzigstes Bühnenjubiläum vor

© KBS

Die koreanische Sängerin BOA wird in Kürze, genauer im Jahr 2020, ihr zwanzigstes Bühnenjubiläum feiern. Um diesen besonderen Anlass zu feiern, bereitet sie sich schon sehr eifrig darauf vor. Schon im Oktober hat sie ein Solokonzert veranstaltet und verkündet, verschiedene Aktivitäten durchführen zu wollen. Im Juni hatte die Koreanerin bereits eine Single mit dem Titel „Feedback“ auf den Markt gebracht und am 11. Dezember war dann ihr zweites Minialbum „Starry Night“ zu hören. Das Lied „Starry Night“ ist eine Ballade und will den Hörern Mut machen, dass sie das Jahr gut zu Ende bringen mögen.

Im Album sind insgesamt sechs Lieder enthalten, die alle gut zum Winter passen. Darunter befinden sich auch zwei Titel, die BOA selbst geschrieben hat.