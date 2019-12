Südkorea erzielt bisher bestes Ergebnis bei Winter-Deaflympics

© KPC

Die südkoreanische Mannschaft hat bei den Winter-Deaflympics das bisher beste Ergebnis erzielt und ist heute Nachmittag zurückgekehrt.





Bei den Wettbewerben für Gehörlosensport, die vom 12. bis 21. Dezember im italienischen Valtellina und Valchiavenna stattfanden, gewann die südkoreanische Curling-Mannschaft der Frauen die Bronzemedaille. Dies ist die erste Medaille, die Südkorea bei den Deaflympics gewann. In der Gesamtwertung belegte die Mannschaft Platz 16.





Für Südkorea ist es die zweite Teilnahme an den Winter-Deaflympics. Die Mannschaft ging 2015 in Russland erstmals bei dem Turnier an den Start.





Die Wettbewerbe wurden in sechs Diziplinen ausgetragen. Südkorea war in den vier Disziplinen Snowboard, Ski Alpin, Cross Country und Curling mit 16 Athleten vertreten. Im Eishockey und Schach waren keine koreanischen Sportler dabei.





Den Spitzenrang im Medaillenspiegel belegte Russland mit 17 Goldmedaillen gefolgt von Italien und der Ukraine.