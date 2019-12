Südkoreanische Segelsportler gewinnen Asienmeisterschaft in der 470er Jolle

© KSAF

Das südkoreanische Team mit den Segelsportlern Park Kun-woo und Cho Sung-min hat die Asienmeisterschaft in der 470er Jolle gewonnen und sich damit das Ticket für die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio gesichert.





Beide 470er-Spezialisten trugen bei dem Turnier in der olympischen Zweimann-Rennjolle zehn Wettkämpfe aus und schlugen das Team aus Thailand, das den zweiten Platz belegte, mit sechs Punkten Vorsprung.





Park Kun-woo und Cho Sung-min sind die zweiten südkoreanischen Athleten, die sich im Segeln für die Olmypischen Spiele in Tokio qualifiziert haben. Ha Ji-min konnte in der Disziplin Laser in die Endrunde der Olympiade vorstoßen. Der koreanische Segelverband teilte mit, dass beide Segelsportler bis Ende Dezember in Korea trainieren und dann im Februar zum Training nach Spanien gehen und sich dort vollumfänglich auf die Olympischen Spiele vorbereiten werden.