Ein Leben für die Kunst

Die Malerin Ro Eun-nim wohnt seit mittlerweile fast einem halben Jahrhundert in Deutschland. Ihre Kunst ist jedoch stark in der koreanischen Mythologie verwurzelt. Das Handwerk hat Frau Ro an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg erlernt, wo sie schon bald für ihre einzigartigen Gemälde Anerkennung und Respekt fand.

Im Treffen zweier Welten haben wir uns mit Ro Eun-nim anlässlich einer Ausstellung in Seoul unterhalten. Sie verrät dabei auch die faszinierende Geschichte, wie sie zur Malerei gekommen ist. Mehr erfahren Sie gleich.