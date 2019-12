Interessante Suchwörter der letzten Tage

© YONHAP News

Google Korea hat vor kurzer Zeit das Suchwort-Ranking 2019 in Südkorea veröffentlicht. Rang 1 wurde von Thanos belegt. Thanos ist ein Schurken-Charakter im US-amerikanischen Science-Fiction-Actionfilm Avengers: Endgame. An zweiter Stelle steht der Sänger Jung Joon-young, der wegen eines Sexvideo-Skandals vor Gericht steht. Danach folgte Sulli. Sie war Mitglied der Girlgroup f(X) und auch als Schauspielerin aktiv. Im Oktober wurde sie tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Sie nahm sich selbst das Leben. Angesichts ihres Todes rückten die durch Hasskommentare im Internet hervorgerufenen Schäden wieder in den Fokus. An vierter Stelle steht die Fernsehserie ´SKY Castle´, die vom Fernsehsender JTBC zu Jahresbeginn ausgestrahlt wurde. Die 20-teilige Serie über Eltern in einem Reichenviertel, die alles tun, um ihre Kinder auf eine Eliteuniversität zu schicken, erfreute sich großer Beliebtheit und erzielte eine hohe Einschaltquote. Rang 5 belegte der Hangeul-Tag, dem Tag der koreanischen Schrift. In der Kategorie Film war das Suchwort, das in diesem Jahr am häufigsten eingegeben wurde, der Film ´Joker´ von Todd Phillips mit Joaquin Phoenix und Robert de Niro. Im Bereich Spiele war das am häufigsten eingegebene Suchwort das Action-Spiel Lost Ark.





Viele Netzbürger interessierten sich auch für die Nachricht, dass das von koreanischen Studierenden als Arbeitsplatz am meisten bevorzugte Unternehmen Samsung Electronics ist. Das Jobvermittlungsportal Job Korea hat vom 20. bis 24. Dezember bei insgesamt 1.059 einheimischen Studierenden eine Untersuchung über Unternehmen durchgeführt, bei denen sie am liebsten arbeiten möchten. In Frage kamen 100 umsatzstärkste Unternehmen Südkoreas, und die Befragten konnten mehrere Antworten ankreuzen. Danach steht der Elektronikhersteller Samsung Electronics an erster Stelle. 10,6% der Studierenden wählten dieses Unternehmen. Auf dem zweiten Platz folgt dann mit 7,6% die Fluggesellschaft Korean Air. Rang 3 ist mit 6,7% der Lebensmittelhersteller CJ Jeil Jedang. An vierter Stelle steht mit 5,9% die koreanische Elektrizitätsgesellschaft, und den fünften Platz teilten sich jeweils mit 5,1% das Handelsunternehmen Samsung C&T und die Discounterkette E-Mart. Zu den Top Ten gehörten noch die Shinhan-Bank, der Automobilhersteller Kia Motors, die Fluggesellschaft Asiana Airlines und der Halbleiterhersteller SK-Hynix. Samsung Electronics nahm in der Untersuchung seit 2004 12 Jahre in Folge den ersten Platz ein. 2016 rückte CJ Jeil Jedang auf den ersten Platz vor, wurde aber 2017 wieder von Samsung Electronics von der Spitze verdrängt, und der Elektronikhersteller behauptet seit 2017 wieder drei Jahre in Folge die Führung. Studierende nannten als wichtigsten Faktor für ihre Entscheidung das hohe Jahresgehalt.





Die Geburtenzahl im Oktober hat den bisher niedrigsten Stand verzeichnet. Das Statistikamt hat gestern die Bevölkerungsentwicklungsdaten für Oktober veröffentlicht. Danach beträgt die Zahl der im Oktober geborenen Kinder 25.648 und ist damit gegenüber demselben Vorjahresmonat um 826 oder 3,1% geschrumpft. Die Statistik wird seit 1981 erfasst, und der Wert hat seit dem Beginn der Erfassung den niedrigsten Stand erreicht. Die monatliche Zahl der Neugeborenen erreicht seit Dezember 2015 47 Monate in Folge gegenüber demselben Vorjahresmonat einen Tiefpunkt. Die Geburtenziffer gibt in einem Staat die Anzahl der Lebendgeborenen pro Jahr bezogen auf 1.000 Einwohner an. Die Geburtenziffer betrug 5,9. Das heißt, dass 1.000 Einwohner kaum sechs Kinder zur Welt bringen. Auch die Geburtenziffer zeigte nach dem Stand von Oktober seit 2000 den tiefsten Stand. Es war zudem auch das erste Mal, dass diese Zahl im Oktober unter die Marke von 6 gefallen ist. Die Zahl der Kinder, die von Januar bis Oktober dieses Jahres zur Welt kamen, liegt bei 257.965 und ist damit gegenüber demselben Vorjahreszeitraum um 7,5% zurückgegangen. Wenn der Trend anhält, wird die Zahl der in diesem Jahr geborenen Kinder vielleicht nur knapp die Marke von 300.000 überschreiten. Wenn die Neugeborenenzahl im November und Dezember zusammen unter 42.000 liegt, kann die Schwelle von 300.000 jedoch nicht übertroffen werden. Im vergangenen Jahr kamen insgesamt 326.822 Kinder zur Welt. Die jährliche Geburtenzahl erreichte 1971 mit rund 1.025.000 den Höhepunkt und fällt seitdem ständig. Nach dem Jahrtausendwechsel fiel sie unter die Marke von 500.000. 2017 wurde die Marke von 400.000 unterschritten, und nach lediglich zwei Jahren droht das Abrutschen unter die Marke von 300.000.