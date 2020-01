Interessante Suchwörter der letzten Tage

© Getty Images Bank

Das Interesse der Netzbürger weckte die Nachricht, dass zu Ende des vergangenen Jahres im Verwaltungsbüro eines Stadtteils in Busan wie in den letzten 14 Jahren wieder ein Karton voller Münzen einging. Der betreffende Busaner Stadtbezirk gab vorgestern bekannt, dass der Karton am vergangenen Freitag dem Verwaltungsbüro überreicht wurde. In dem Karton befanden sich viele Zip-Beutel voller Münzen, diese waren je nach Einheit von den 10 bis zu den 500 Won-Münzen sortiert. Die Beamten des Verwaltungsbüros haben die Münzen gezählt, und es waren insgesamt 726.920 Won, umgerechnet etwa 630 Dollar. Den Münzen lag keine Botschaft bei. Die Beamten wissen aber, dass die Münzen vom sogenannten Münzen-Engel stammen, der an jedem Jahreswechsel dem Büro Münzen spendet. Die Münzen-Spende erfolgte nun zum 15ten Mal. 2005 hatte ein Mann heimlich dem Verwaltungsbüro einen Karton voller Münzen gespendet. Im Karton lag ein Zettel, und darauf stand, dass das Geld für Menschen in Not verwendet werden möge. Dies war der Beginn der Münzen-Spende. Auch zu Ende des Jahres 2018 gingen im Verwaltungsbüro Münzen im Wert von rund 740 Dollar als Spende ein. Im vergangenen Jahr fand man einen Zettel mit der Botschaft, dass die Münzen die Bedeutung haben, dass auch schmutzige und verrostete Münzen für einen guten Zweck benutzt werden können. Wer der anonyme Spender ist, bleibt weiterhin unbekannt. Viele Netzbürger sind von der Wohltat tief beeindruckt. Einer meinte, dass die gespendeten Münzen einen größeren Wert hätten als ein mehrfach höherer Betrag, der von einem Reichen gespendet wurde.





Das Statistikamt hat in Verwendung der vom Telekomanbieter SK-Telecom angebotenen Big Data der mobilen Telekommunikation die Lage des Bevölkerungsflusses am Tag in verschiedenen Seouler Stadtbezirken von November 2018 bis Oktober 2019 untersucht und das Ergebnis gestern veröffentlicht. Danach ist der Seouler Stadtbezirk Gangnam-gu die Nummer 1, was die Zahl der täglichen Besucher dieses Bezirks betrifft. An einem Tag besuchen rund 800.000 Menschen, die außerhalb dieses Bezirks wohnen, diesen Bezirk. Diese Zahl ist drei Mal so hoch wie der Durchschnitt in den restlichen 24 Verwaltungsbezirken von Seoul. Im Vergleich zum Verwaltungsbezirk Dobong-gu mit der niedrigsten Besucherzahl ist sie fünf Mal so hoch. Die Zahl der Personen, die am Samstag den Bezirk Gangnam-gu besuchen, liegt im Jahresdurchschnitt bei 802.330. Damit ist diese Zahl weit höher als im Stadtbezirk Seocho-gu mit 529.750 auf dem zweiten Platz. Die durchschnittliche Zahl von Besuchern in 24 anderen Bezirken außer dem Bezirk Gangnam-gu am Samstag beträgt 292.890. Damit ist die Besucherzahl in Gangnam-gu an einem Tag um das 2,7-fache höher als der betreffende Durchschnitt. Die Besucher von Gangnam-gu kamen vor allem aus dem Nachbarbezirk Seocho-gu. Rund 84.000 Bewohner von Seocho-gu besuchten am Wochenende den Bezirk Gangnam-gu. Die Verwaltungsbezirke mit relativ wenig Besuchern konzentrierten sich auf die Region nördlich des Han-Flusses. Die wenigsten Besucher gab es mit 165.644 im Bezirk Dobong-gu, gefolgt vom Bezirk Gangbuk-gu mit rund 170.000 und dem Bezirk Chunglang-gu mit rund 188.000 Besuchern.





Die Netzbürger interessierten sich auch für die Nachricht, dass der Umsatz der im vergangenen November online gehandelten Essensservices erstmals die Marke von einer Billion Won überschritten hat. Auch das gesamte Onlineshopping-Volumen erreichte mit fast 13 Billionen Won, rund 11,2 Milliarden Dollar, den bisher höchsten Stand. Nach der gestrigen Bekanntgabe des Statistikamtes hat der online angebotene Essensservice im vergangenen November ein Volumen von 1,024 Billionen Won, rund 884 Millionen Dollar, erreicht. Dies entspricht gegenüber demselben Vorjahreszeitraum einer Steigerung um 100,3%. Damit hat das Verkaufsvolumen des online gehandelten Essensservices erstmals beim Monatsumsatz die Marke von einer Billion Won überschritten. Das Ergebnis ist vor allem auf die Entwicklung der Lieferservices und auf die zunehmende Vorliebe für Home-Meal-Replacement zurückzuführen. Im vergangenen November betrug das gesamte Onlineshopping-Volumen rund 12,8 Billionen Won, rund 11,2 Milliarden Dollar. Gegenüber demselben Vorjahreszeitraum waren das 20,2% mehr.

S: Es ist auch das erste Mal, dass das monatliche Onlinehandelsvolumen die Marke von 12 Billionen Won überschritten hat. Dieser Rekord wurde bereits nach einem Monat erneuert. Im vergangenen Oktober hatte das betreffende Volumen mit rund 11,8 Billionen Won seit dem Beginn der Erfassung der betreffenden Statistik im Jahr 2001 den bis dahin höchsten Stand erreicht.