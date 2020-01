Neue Eskalation im Atomstreit mit Nordkorea droht

ⓒKBS News

Nach Verstreichen der von Nordkorea einseitig gesetzten Frist für Zugeständnisse durch die USA bis Jahresende, droht der Atomkonflikt mit Nordkorea erneut zu eskalieren.





Die USA halten sich militärische Optionen offen und senden wiederholt entsprechende Warnungen an Pjöngjang aus. US-Verteidigungsminister Mark Esper sagte am Donnerstag, aus militärischer Sicht seien die USA darauf vorbereitet, notfalls noch diese Nacht in den Kampf zu ziehen. Wer auch immer die USA herausfordere, müsse sich auf eine gnadenlose Reaktion gefasst machen. Diese von Esper an den Iran gerichtete Botschaft kann auch als Ankündigung eines harten Kurses gegenüber Nordkorea gedeutet werden.





US-Präsident Donald Trump hatte Anfang Dezember bereits gewarnt, gegenüber Nordkorea militärische Gewalt anwenden zu können. Nordkorea hatte daraufhin mit sofortigen korrespondierenden Maßnahmen gedroht.





Nordkorea hatte zuletzt Zugeständnisse von den USA bis Jahresende verlangt, andernfalls werde das Land einen „neuen Weg“ einschlagen und mit einem „Weihnachtsgeschenk“ aufwarten. Der Jahreswechsel verlief zwar ohne Provokationen, Pjöngjang verschärfte dennoch den Ton.





Machthaber Kim Jong-un kündigte bei der Vollversammlung des Zentralkomitees der Arbeiterpartei zu Jahresbeginn einen frontalen Durchbruch an. Nach Kims Worten werde sich Nordkorea nicht länger an sein Moratorium für Atomversuche und Tests von Interkontinentalraketen halten. Die Welt werde eine neue strategische Waffe erleben, hieß es.

Kim teilte mit, den Wirtschaftsaufbau fortsetzen und gleichzeitig das Land militärisch stärken zu wollen. Nordkorea hatte im April 2018 überraschend den vorläufigen Verzicht auf Atom- und Raketentests erklärt. Nach einem Jahr und acht Monaten ist es zu seiner Doppelstrategie, das Land wirtschaftlich zu modernisieren und gleichzeitig atomar aufzurüsten, zurückgekehrt.





Mit der Ankündigung drohen die diplomatischen Bemühungen zur Beilegung des Atomkonflikts zwischen Nordkorea und den USA zu scheitern. Beide Seiten halten dennoch trotz ihres Wortgefechts die Tür für einen Dialog offen. Sollte es jedoch nicht bald zu einem Durchbruch kommen, könnten die Spannungen zunehmen.