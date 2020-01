Hwacheon Sancheoneo Festival

© YONHAP News

Im Winter finden in Korea in den Bergregionen der Provinz Gangwon-do zahlreiche Winterfeste statt. Eine Aktivität, die bei vielen dieser Festivals im Mittelpunkt steht, ist das Eisfischen, bei dem die Fische aus zugefrorenen Seen oder Flüssen geangelt werden. Eisfischerfestivals gibt es beispielsweise im Olympiaort Pyeongchang, in Hongcheon, in Inje und in Hwacheon. Das Hwacheon Sancheoneo Winter Festival wollen wir heute besuchen.





© YONHAP News