Lisa-Sophie Scheurell - K-POP Pardon?

Die K-POP Gruppe BTS ist weltweit bekannt und beliebt. Was aber wissen Sie über diese Band, die sogar als “The Beatles des 21. Jahrhunderts“ bezeichnet wird? Der Name BTS ist die Abkürzung von Bangtan Sonyeondan, so lautet nämlich ihr koreanischer Name. Übersetzt bedeutet dies in etwa “kugelsichere Pfadfinder”. Die Mitglieder des Fanclubs heißen ARMY. ARMY ist ebenfalls eine Abkürzung, und zwar des englischen Ausdrucks “Adorable Representative M.C. for Youth”. Hätten Sie das gewusst? Und möchten Sie doch mehr über die Mitglieder der K-POP Band erfahren?





Die deutsche Journalistin Lisa-Sophie Scheurell ist ein großer Fan von BTS, auch sie ist ein ARMY. Ihre Begeisterung für die Gruppe veranlasste sie sogar dazu, den ersten Podcast zu Themen rund um diese Band in deutscher Sprache zu produzieren. Näheres über den Podcast erfahren Sie im Interview.