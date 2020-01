Yoo Young und Cha Jun-hwan siegen erneut bei Eiskunstlauf-Landesmeisterschaft

ⓒ KBS

Yoo Young hat ihren dritten Sieg in Folge bei den landesweiten Meisterschaften geholt.





Bei den Wettbewerben in der Stadt Uijeongbu gewann die 15-Jährige im Einzel der Frauen mit einer Gesamtwertung von 220,20 Punkten, es war außerdem ihre persönliche Bestleistung. Ihre Kür am Sonntag wurde mit 143,67 Punkten bewertet.





Den Tag davor hatte der Nachwuchsstar im Kurzprogramm als erste Eiskunstläuferin bei einem inländischen Turnier, einen dreifachen Axel gemeistert. Die Landung war zwar etwas wackelig, für die restlichen Sprung-Kombinationen erhielt sie jedoch Zusatzpunkte für den Grad der Ausführung, sodass sie am Ende für die Darbietung im Kurzprogramm 76,53 Punkte bekam.





Yoo Young hat sich damit für die Eiskunstlauf-WM im März in Montreal qualifiziert. In Montreal wird auch Kim Ye-rim an den Start gehen, die bei den Landesmeisterschaften den dritten Platz belegte. Die Zweite des Turniers, Lee Hae-in, ist wegen ihres jungen Alters nicht startberechtigt und wird stattdessen an der Junioren-WM teilnehmen.





Bei den Männern konnte Cha Jun-hwan das dritte Mal in Folge seinen Titel verteidigen.





Südkoreas derzeit bester Eiskunstläufer gewann mit einer Gesamtwertung von 278,54 Punkten und verbesserte seine bisherige Bestleistung um 15 Punkte. Seine Kür wurde mit 186,09 Punkten bewertet, für die Ausführung des Kurzprogramms erhielt Cha 93,45 Punkte. Schon die ersten beiden Sprünge, einen Vierfach-Toe-Loop und Vierfach-Salko, für die er Zusatzpunkte erhielt, reichten aus, um seine Konkurrenten abzuhängen.





Cha Jun-hwan ist als einziger Südkoreaner im Männer-Einzel für die WM in Montreal qualifiziert.