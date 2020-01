Noel _ Am späten Abend in der Gasse vor deinem Haus

Es ist schon lange her. Dein Lachen, deine Stimme von damals habe ich schon vergessen





Der Trost der Zeit, nun weiß ich, was das bedeutet. Ich kann jetzt über dich in Maßen reden, was mich allerdings immer noch schmerzt





Aber wie könnte ich das wohl sagen, ich habe dich bei einem Glas Wein, so als ob es mir nichts ausmachen würde, gehen lassen





Aber auf dem Nachhauseweg, im Zuge der Erinnerung an dich, habe ich meine Schritte gestoppt und weine so vor mich hin





Auf natürliche Weise drehe ich mich um und gehe den gewohnten Weg, auf dem ich dich nach Hause gebracht habe





Wegen der tiefen Nacht kann ich nichts sehen, trotzdem scheint es mir, dich gesehen zu haben, die du mit winkender Hand mich begrüßt hast













손을 흔들다 mit der Hand winken

악수하다 die Hände schütteln

손을 잡다 Händchen halten

손을 뻗다 die Hand reichen