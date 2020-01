Südkoreanischer Thriller „Parasite“ gewinnt Golden Globe

ⓒYONHAP News

Das südkoreanische Thriller-Drama „Parasite“ von Bong Joon-ho hat den Golden Globe Award in der Sparte „Bester nicht-englischsprachiger Film“ gewonnen .





In der Sektion waren neben Parasite auch die Filme „Leid und Herrlichkeit“ von Pedro Almodóvar und „Porträt einer jungen Frau in Flammen“ von Céline Sciamma nominiert. Die Golden Globes sind nach der Oscar-Verleihung Hollywoods bedeutendste Filmpreise. Regisseur Bong Joon-ho sagte bei der Preisverleihung am Sonntag in Beverly Hills, dass alle eine Sprache sprächen und dies sei die Sprache des Films.





Parasite erzählt die Geschichte einer in kümmerlichen Verhältnissen lebenden Familie, die sich auf bizarre Weise langsam in eine Familie der Oberschicht einschleicht. Anhand des Kontrasts der Hintergründe zweier ungleicher Familien werden der soziale Graben und das Thema der tiefer werdenden Kluft zwischen Armen und Reichen behandelt. Bong Joon-ho stellte erneut sein Talent unter Beweis, grundverschiedene Genres zusammenzuführen. Der Film ist ein Soziodrama, eine Komödie und ein Psychothriller zugleich.





Parasite hatte schon zuvor international viel Aufmerksamkeit und Anerkennung erhalten. Der Film hatte im vorigen Jahr bei den Filmfestspielen in Cannes die Goldene Palme gewonnen. Es folgten Auszeichnungen bei über 15 internationalen Filmfestivals, darunter in Sydney, Locarno und Vancouver. Kritikerverbände in Los Angeles, Chicago und Atlanta bedachten den Streifen mit den höchsten Auszeichnungen.