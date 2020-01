„Parasite“ gewinnt zwei Preise bei den Critics’ Choice Awards

„Parasite“ von Regisseur Bong Joon-ho hat zwei Preise bei den Critics’ Choice Awards erhalten.





Die schwarze Gesellschaftssatire aus Südkorea gewinnt in der US-amerikanischen Preisverleihungssaison große Aufmerksamkeit: Bong Joon-ho teilte sich mit Sam Mendes für „Parasite“ bzw. „1917“ die Auszeichnung für die beste Regie und gewann zudem den Preis für besten nicht-englischsprachigen Film.





„1917“ war bei den diesjährigen Golden Globes der große Gewinner. Bei den Critics’ Choice Awards gewann „Once Upon a Time in Hollywood“ von Quentin Tarantino unter anderem in den Kategorien „Bester Film“ und „Bestes Originaldrehbuch“.