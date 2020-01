Vibe _ Bitte ruf mich unter dieser Nummer an

010-5236-3219 bitte rufe mich jetzt unter dieser Nummer an





Wie die letzten vier Zahlen, die gleich waren, sind meine Gefühle immer noch die gleichen. Bitte ruf mich an





An einem Abend rief mich eine unbekannte Nummer an. Daher konnte ich die ganze Nacht nicht schlafen





Bist du es? Das habe ich gedacht und versuchte, die Tränen zu unterdrücken





Call me back, Call me back. Bitte ruf mich unter dieser Nummer an. Call me back Call me back meine Gefühle sind die gleichen, bitte ruf mich an





Ich liebe dich immer noch, ich vermisse dich immer noch so sehr. Ich warte auf deinen Anruf









전화하다 anrufen

전화, 전화기 Telefon

휴대폰, 핸드폰 Handy





전화를 걸다 anrufen

통화하다 telefonieren