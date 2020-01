Fußball: Südkorea spielt gegen Australien um Olympia-Ticket

© YONHAP News

Nach dem gestrigen 2:1-Sieg gegegen Jordanien im Viertelfinale der U-23-Fußball-Asienmeisterschaft in Thailand fehlt der südkoreanischen Mannschaft für ihren Vorstoß in die Endrunde der Olympischen Spiele in Japan nur noch ein Sieg.





Die U-23-Asienmeisterschaft dient als asiatische Qualifikation für das Fußballturnier der Olympischen Sommerspiele 2020. Von den vier Tickets für Tokio, die Asien-Ozeanien zugeteilt wurden, geht eines an Gastgeber Japan und die restlichen drei an die drei besten Mannschaften der U-23-Asienmeisterschaft. Die Sieger der Halbfinals Südkorea-Australien und Usbekistan-Saudi Arabien sind automatisch dabei. Das letzte Ticket löst der Sieger des Spiels um den dritten Platz.





In der Spielbilanz ist Südkorea dem Halbfinalgegner Australien überlegen. Die südkoreanische U-23 hat gegen Australien bisher zehn Spiele gewonnen und zwei verloren. Zwei endeten Unentscheiden. In den jüngsten vier Spielen gab es drei Siege und ein Unentschieden für Südkorea. Die letzte Niederlage lag etwa fünf Jahre zurück. Im November 2014 hatte die südkoreanische U-21 in einem Freundschaftsspiel gegen Australien 0:1 verloren. In den letzten zwei Jahren waren die beiden Länder in drei Spielen gegeneinander angetreten. In der Gruppenphase der U-23-Meisterschaft 2018 gewann Südkorea im letzten Gruppenspiel gegen Australien mit 3:2. Die südkoreanische Mannschaft zog damals mit zwei Siegen und einer Niederlage ins Viertelfinale ein. Australien wurde Gruppendritter.





Trainer Kim Hak-beom hatte in Vorbereitung auf die Endrunde der Asienmeisterschaft mit der Mannschaft in Malaysia trainiert. Am 3. Januar wurde in Kuala Lumpur ein inoffizielles Testspiel gegen Australien veranstaltet, das mit einem 1:1-Unentschieden endete. Trainer Kim hat seit der Übernahme der U-23 die Mannschaft bei zwei Duellen gegen Australien betreut und kennt die Stärken und Schwächen des Gegners genau. Aber auch für Australien ist Südkorea angesichts der häufigen Aufeinandertreffen ein durchschaubarer Gegner geworden.