LPGA-Auftakt: Park In-bee scheitert in dritter Verlängerung

Profigolferin Park In-bee hat das Saison-Auftaktspiel der LPGA-Tour nach Verlängerung auf dem dritten Platz beendet.





Bei den Diamond Resorts Tournament of Champions in Florida spielte die Südkoreanerin in der letzten Runde ein Even Par bei 71 Schlägen. Mit einem Gesamtscore von 13 unter Par bei 271 Schlägen lag sie zwar gleichauf mit Nasa Hataoka aus Japan und der Mexikanerin Gaby Lopez, in der Verlängerung schied Park jedoch als Erste aus. Nach einem Unentschieden in den ersten beiden Verlängerungen hatte Park In-bee in der dritten Verlängerung ihren Teeshot in einen Wassergraben geschlagen.





Park In-bee hatte besonders Pech an Loch 18. Dort unterlief ihr der erste Bogey in dem Turnier, womit sie in der dritten Runde zurückgeworfen wurde. Auch der Teeshot-Fehler in der Verlängerung passierte der Golferin an Loch 18.





Mit einem Sieg wäre Park In-bee die zweite Südkoreanerin mit 20 LPGA-Siegen gewesen. Park Se-ri ist bisher die einzige Südkoreanerin, die diese Leistung 2003 geschafft hat.