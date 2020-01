China kündigt entschlossenen Kampf gegen Lungenkrankheit an

© YONHAP News

Angesichts des massiven Anstiegs der Zahl der Infektionen mit der neuartigen Lungenkrankheit hat die chinesische Regierung einen entschlossenen Kampf gegen das Virus angekündigt.





Laut des Parteiorgans Renmin Ribao habe Staatspräsident Xi Jinping am Montag den Behörden angeordnet, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um eine Ausbreitung zu verhindern. Die Regierung betonte, das Leben und die Gesundheit der Menschen sollten oberste Priorität haben und die Ausbreitung der Krankheit solle entschieden eingedämmt werden.





Obwohl der Ursprung des neuen Typs des Coronavirus noch unklar ist, hat Peking beschlossen, die Krankheit in der Epidemienskala auf dieselbe zweithöchste Stufe wie die schwere akute Atemwegserkrankung SARS zu heben. Gegenmaßnahmen sollen auf der höchsten Pandemie-Stufe, der auch Krankheiten wie Pest und Cholera zugeordnet werden, erfolgen.





Die englischsprachige chinesische Zeitung „Global Times“ berichtete, in dem Falle könne die Regierung in jeder Stufe eine Quarantäne für Personen mit auffälligen Symptomen anordnen. Wer sich weigere, könne durch Behördengewalt zwangsweise isoliert werden. Auch Kontrollen an öffentlichen Plätzen seien möglich.





Laut einem Experten der Peking Universität entspreche der Umgang mit der Krankheit auf der höchsten Pandemie-Stufe den schärfsten Maßnahmen, die auf Festland-China getroffen werden könnten. Die Entscheidung sei angesichts der schnellen Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus getroffen worden, die Krankheit sei jedoch selbstverständlich weitaus ungefährlicher als beispielsweise Cholera.





Die Sorge ist, dass sich das neue Virus noch stärker und schneller ausbreiten könnte, da zum Mondneujahrsfest hunderte Millionen Chinesen auf Reisen gehen. Ein Experte der Virologie an der Wuhan-Universität weist darauf hin, dass Wuhan ein wichtiges Verkehrsdrehkreuz in China sei. Zwar wurden inzwischen auch in Peking und Shenzhen in Südchina Patienten positiv auf das Coronavirus getestet, der Großteil der Infektionen konzentriert sich mit rund 200 Fällen aber weiter auf die Metropole Wuhan, wo im Dezember die Lungenkrankheit ausbrach.





Am Flughafen und an Bahnhöfen der Stadt wird bei Passagieren die Körpertemperatur gemessen. Ausrüstungen und Kontrollpersonal von höchstem Niveau stehen bereit. Die Stadtbevölkerung wird angehalten, möglichst keine Reisen zu unternehmen. Der Transport von Geflügel und wilden Tieren wird streng kontrolliert. Auch wurden Kulturveranstaltungen zum Mondneujahr verboten, um zu verhindern, dass sich größere Menschenmengen bilden.