Neujahrstraditionen

Jedes Land und Volk begrüßt das neue Jahr auf seine eigene Weise. Heutzutage wird rund um den Globus der Sonnenkalender benutzt, doch in vielen Ländern richtet man sich immer noch nach dem Mondkalender oder anderen Zeiteinteilungen, um die traditionellen Feiertage zeitlich zu bestimmen. Eine solche Vielfalt von Festen stellt für die Welt eine große Bereicherung dar. Und in diesem Zusammenhang soll heute auf den 25. Januar verwiesen werden, an dem in Korea Seol bzw. das Neujahrsfest nach dem Mondkalender gefeiert wird. In diesem Jahr beginnen die Seol-Feiertage am Freitag und dauern bis zum Montag an. In der Vergangenheit begann das Seol-Neujahrsfest am letzten Tag des vorangegangen Jahres und ging bis zum ersten Vollmond des neuen Jahres. An dem letzten Tag des Jahres besuchten die Koreaner ihre älteren Familienangehörigen oder Freunde, um ihnen ihren Respekt zu erweisen und Neujahrsgrüße auszutauschen. Zu dieser Zeit wurden auch Geschenke verteilt wie z.B. ein Paar neuer Socken, die zu den Feiertagen getragen wurden. Gelegentlich, wenn man eine Familie in finanziellen Nöten besuchte, gab es auch Geldgeschenke, damit die Familie genug Geld hatte, um die Feiertage zu begehen. Am Morgen des Neujahrs nach dem Mondkalender hielten die Koreaner Ahnenzeremonien ab. Die sich dafür versammelten Familienangehörigen tauschten dann auch Neujahrsgrüße sowie Wünsche für das neue Jahr aus. Gerade an den Feiertagen sollte man nicht vergessen, Dank auszusprechen und Fürsorge füreinander auszudrücken.





Das „Lied zur Abwehr des Übels“ wurde für gewöhnlich Anfang Januar gesungen, um schlechte Energie abzuwenden und so das Dorf vor großem Unheil zu beschützen. In dem Lied heißt es, dass die im Januar und Februar auftretende schlechte Energie durch den März und April blockiert wird, und die schlechte Energie im März und April durch das Dano-Fest im Mai abgewehrt wird. Es mag eine ungewöhnliche Vorstellung sein, dass man das Unglück mit zukünftigen Monaten abwehren kann. Schließlich ist es nicht möglich, alles Schlechte im Leben zu vermeiden. Mit dem Lied will man aber wohl ausdrücken, dass selbst wenn im Februar schlechte Dinge passieren, man diese auf die leichte Schulter nehmen sollte, damit sie bereits im März vergessen werden können. Denn die Zeit heilt alle Wunden und legt auch über schlechte Ereignisse das gnädige Tuch des Vergessens. Das nächste Stück trägt den Titel „Segen eines Blinden“. Im alten Korea verdienten sich die Blinden oftmals ihren Unterhalt mit Wahrsagerei oder dem Rezitieren von buddhistischen Schriften. Das Lied „Segen eines Blinden“ wurde für gewöhnlich am Ende einer solchen Darbietung gesungen.





In der Vergangenheit zogen an den Feiertagen wie Seol oder Chuseok Musiktruppen von Dorf zu Dorf. In den Häusern der Dorfbewohner boten sie ihre Kunst dar. Die Musiktruppe bestand aus Musikern, die Schlaginstrumente wie die Fasstrommel Buk oder die Stundenglastrommel Janggu sowie den Metall-Gong spielten. Bisweilen spielte auch jemand auf dem Blasinstrument Taepyeongso. Dem Ensemble schloss sich auch manchmal ein Gaukler an, der verschiedene Arten von furchteinflößenden Masken trug. Die laute Musik und das furchterregende Kostüm des Gauklers dienten dazu, die sich in den Häusern versteckenden bösen Geister zu vertreiben. Dazu wurde das „Lied zur Abwehr des Übels“ oder das Lied „Binari“ gesungen. Wenn die Musiktruppe ihre Musik in den verschiedenen Häusern spielte und den Familien Glück wünschte, gaben diese eine Reis- oder Geldspende. Ein Teil dieser Spenden wurde beiseite gelegt, um damit Gemeinschaftsprojekte zu finanzieren wie den Bau einer Brücke für das Dorf. Unseren Zuhörern und ihren Familien wünschen wir auch in diesem Jahr viel Glück und beenden diese Episode mit dem Lied „Binari“.





Musik