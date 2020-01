Seonjaryeong Pungchagil

© doopedia.co.kr

Letzte Woche waren wir in Gangwon-do am Daegwallyeong zum Skifahren. Wir bleiben in dieser schönen Gegend, aber heute soll es etwas beschaulicher zugehen.

Wir machen eine Winterwanderung durch die Schneelandschaft am Seonjaryeong, eine liebliche Hügellandschaft mit dichten Wäldern und weiten almartigen Bergwiesen. Der Gipfel des Seonjaryeong ist 1157 Meter hoch, aber der Weg ist bequem zu gehen, denn steile Anstiege gibt es nicht. Aber Vorsicht: Man sollte sich wirklich dick einpacken, denn mit dem eisigen Wind hier oben ist nicht zu spaßen.