„Parasite“ gewinnt für das beste Ensemble bei den SAG Awards

Die schwarze Komödie „Parasite“ von dem südkoreanischen Regisseur Bong Joon-ho hat in den USA den Hauptpreis der Screen Actors Guild (SAG) gewonnen.





Das 10-köpfige Schauspielensemble mit erfahrenen Schauspielern wie Song Kang-ho und Cho Yeo-jeong wurde am 19. Januar in Los Angeles bei den 26. SAG Awards für seine hervorragende Leistung in einem Film ausgezeichnet.





Zum ersten Mal nach 21 Jahren ging der Preis damit wieder an einen fremdsprachigen Film, der letzte Film war „Das Leben ist schön“ von Roberto Benigni.