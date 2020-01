„Parasite“ erhält sechs Oscar-Nominierungen

© KBS News

Bong Joon-hos Erfolgshit „Parasite“ wurde für die diesjährige Oscar-Verleihung sechsmal nominiert, darunter in der Kategorie „Bester Film“.





Mit diesen Nominierungen geht zum ersten Mal ein südkoreanischer Film bei der größten Filmpreisverleihung der Welt ins Rennen um einen Oscar.





Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences hat ihre endgültige Liste mit allen Nominierungen für die Oscar-Verleihung 2020 bekanntgegeben, die am 9. Februar stattfinden wrd.





„Parasite“ wurde nominiert für „Bester Film“, „Beste Regie“, „Bestes Originaldrehbuch“, „Bester fremdsprachiger Film“, „Bestes Szenenbild“ und „Bester Schnitt“. Es ist das erste Mal, dass ein südkoreanischer Film es auf die finale Nominiertenliste der Academy Awards geschafft hat.