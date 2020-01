Kunstprojekt von BTS startet in Berlin

© KBS News

Das zeitgenössische Kunstprojekt von BTS „CONNECT, BTS“ wird nach seinem Start in London nun auch in Berlin präsentiert.





Die Performance-Ausstellung „Rituals of Care“ wurde am Mittwoch im Martin-Gropus-Bau in Berlin als zweiter Teil des Kunstprojekts „CONNECT, BTS“ gezeigt. Am vorherigen Tag wurde die Ausstellung in der Serpentine Gallery in London vorgestellt. Kuratiert von Stephanie Rosenthal und Noemie Solomon stellt die Berliner Ausstellung eine Performance-Serie dar, die „experimentelle Choreografie, Heilpraktiken, Klanginstallationen sowie gemeinschaftliche Treffen“ umfasst.





Bei „CONNECT, BTS“ handelt es sich um eine internationale Initiative unter Federführung von Kuratoren aus London, Berlin, Buenos Aires, Seoul und New York, um Menschen aus der ganzen Welt über die Kunst miteinander zu verbinden.