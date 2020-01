BTS stellt ihre neue Single “Black Swan” vor

Die erfolgreiche K-Pop-Boyband BTS hat eine brandneue Single aus ihrem bevorstehenden Album vorgestellt.





Der Tracktitel des neuen Albums lautet „Black Swan“ und das neue Album „Map of the Soul: 7“ soll am 21. Februar herauskommen.





Mit „Black Swan” entdecken sich BTS als Künstler und das Lied ist eine Fortsetzung ihres Themas, das eigene Ich zu erforschen, wie bereits gesehen in ihrem Album „Map of the Soul: Person“ aus dem Jahr 2019, das von den Theorien des Schweizer Psychiater Carl Jung inspiriert wurde.