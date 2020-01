Der schwarze Ritter (4) 뻔하네요

Ausdruck der Woche

Koreanisch: „뻔하네요; bbeonhaneyo“

Deutsch: „Das ist nullachtfünfzehn“





Erklärung

Der Ausdruck setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen.





뻔하- Verbstamm des Verbs 뻔하다 für „(ohne jegliche Originalität) klar und eindeutig sein, durchschaubar sein“

-네 nicht-höfliche Aussagenendung

-요 Höflichkeitssuffix





Der Ausdruck 뻔하네요 bedeutet wortwörtlich „Das mangelt an Originalität und ist durchschaubar“. Man kann damit einerseits eine bestimmte Handlung von jemandem beschreiben, dass seine dahintersteckende Absicht einfach klar durchschaubar ist und man von ihm nichts anderes erwartet hat. In diesem Sinne wäre der Ausdruck natürlicher mit „(Die Absicht, Das Motiv) ist so durchschaubar“ oder „Das ist so offensichtlich“ übersetzbar. Andererseits kann man damit auch etwas beschreiben, das jegliche Originalität vermissen lässt und daher langweilig wirkt. Entsprechend könnte man den Ausdruck auch mit „Das ist ja nullachtfünfzehn“ übersetzen.

Die nicht-höfliche Variante braucht das Höflichkeitssuffix nicht: 뻔하네.





Ergänzungen

소문: Nomen für „Gerücht(e)“

기사: Nomen für „(Zeitungs-, Zeitschrift-) Artikel“