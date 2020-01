Samsung bleibt Spitzenreiter unter vier größten Unternehmensgruppen -Hyundai Motor und SK konkurrieren um Platz zwei

ⓒKBS News

An der Rangliste der vier größten Unternehmensgruppen in Südkorea ist unter anderem deren Hauptgeschäftsfeld auffällig.





Die Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) stellt das Hauptgeschäft für Samsung, SK und LG dar, Hyundai Motor ist die einzige Ausnahme. Zudem verringert sich der Abstand zwischen dem Zweitplatzierten Hyundai Motor und dem Drittplatzierten SK immer weiter. Es wird erwartet, dass SK bald Hyundai überholen wird.





Die Samsung Group bleibt der konkurrenzlose Spitzenreiter mit einem Vermögen von mehr als 400 Billionen Won (340 Milliarden Dollar). Samsung Electronics spielt dabei die zentrale Rolle. Halbleiter bringen dem Konzern ein enormes Vermögen ein. Samsung Electronics hat seine Wurzeln in Samsung Electric Industries und Samsung-Sanyo Electric, ein Gemeinschaftsunternehmen mit der japanischen Firma Sanyo Electric. Beide Unternehmen wurden 1969 gründet, als Samsung die Absicht für den Einstieg in die Elektronikindustrie erklärte. Sie produzierten Haushaltsgeräte wie Fernseher. Samsung Electric Industries übernahm 1974 Korea Semiconductor, einen Chiphersteller. Im Jahr 1977 erfolgte die Fusion mit Samsung-Sanyo. Die Samsung Group nahm 1983 mit dem Bau einer Fabrik zur Halbleiterproduktion das Halbleitergeschäft in vollem Umfang auf. Lee Kun-hee, der nach dem Tod seines Vaters und Samsung-Gründers Lee Byung-chul 1988 die Gruppenleitung übernahm, erklärte Haushaltsgeräte, Telekommunikation und Halbleiter zu den Hauptgeschäftsfeldern. Daraufhin erhielt Samsung Electronics seine jetzige Form und den Namen.





Samsung Electronics ist mittlerweile führend bei globalen Halbleitertechnologien und bleibt mit einem großen Vorsprung Marktführer. Mit seiner Technologiekraft ist Samsung auch dabei, den globalen Markt für Smartphones zu erobern. Die Samsung Group zählt auch in anderen wichtigen Branchen wie Bauwesen und Schwerindustrien zu den führenden Konzernen.





Für die Hyundai Motor Group, den Zweitplatzierten, stellen Autos das Hauptgeschäft dar. Nach dem Tod von Hyundai-Gründer Chung Ju-yong wurde der Autokonzern von der Hyundai Group unabhängig. Die Geschichte des Automobilherstellers Hyundai Motor Company begann im Jahr 1967. Hyundai gelang im Jahr 1976 die Entwicklung des ersten südkoreanischen Modells Pony. Damit wurde Südkorea das zweite asiatische Land nach Japan, das eigene Fahrzeugmodelle baut. Kurze Zeit später gelang der Export des Modells Pony. Hyundai Motor entwickelte sich zu einem der führenden Automobilhersteller am globalen Markt.





Die SK Group, das drittgrößte Konglomerat, startete als Sunkyung. Sunkyung trat nach der Übernahme des staatlichen Unternehmens Korea National Oil im Jahr 1980 in der Energie- und Chemiebranche in den Vordergrund. Der inzwischen in SK umbenannte Konzern wurde mit SK Telecom Marktführer am einheimischen Mobilfunkmarkt. SK übernahm dann 2012 den Halbleiterhersteller Hynix, der durch die Fusion zwischen Hyundai Electronics und LG Semiconductor entstand. Am florierenden Halbleitermarkt konnte SK dank Synergieeffekten zwischen dem Mobilfunk- und dem Halbleitergeschäft ein großes Wachstum erleben.





Die LG Group auf Platz vier führte einst die einheimische Elektronikindustrie an. Goldstar (aktuell LG Electronics) produzierte als Erster in Südkorea Radiogeräte und exportierte sie. Goldstar wurde 1958 gegründet und 1995 in LG Electronics umbenannt. Zu dessen Gründung kam es, nachdem die 1947 von Koo In-hwoi gegründete Firma Lak Hui Chemical Industrial einen großen Erfolg im Plastikgeschäft erzielt hatte. Goldstar entwickelte sich neben Samsung und Daewoo zu einem der drei größten Elektronikhersteller. Nach der Zwangsveräußerung seiner Halbleitersparte an die Hyundai Group bleibt LG jedoch hinter Samsung Electronics und SK Hynix zurück.