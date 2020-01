ACE Electronics ist Spezialist für kabellose Staubsauger

© ACE Electronics

Das koreanische Unternehmen ACE Electronics ist ein führender Anbieter von kabellosen Staubsaugern. Firmenchef Joo Young-jong:





Als ich noch im Handelsgeschäft tätig war, sah ich, dass die Familien in den USA verschiedene Typen von Staubsaugern für jedes Zimmer hatten. Ich dachte, dass Korea einem ähnlichen Trend folgen wird, und ich fragte mich, welche Reinigungsgeräte ich in meiner eigenen Fabrik herstellen könnte. Natürlich gab es schon verschiedene Arten von Reinigungsgeräten auf dem einheimischen Markt. Glücklicherweise waren größere Hersteller nicht an kabellosen Staubsaugern interessiert. Obwohl kabellose Geräte schwieriger zu produzieren sind, dachte ich, dass sie ein Nischenprodukte sein könnten, auf den ein kleines Unternehmen wie unseres abzielen kann.





Joo gründete 1997 ACE Electronics und begann damit, sich auf kabellose Staubsauger zu konzentrieren. Sie waren zu jener Zeit noch unüblich. Doch war sich Joo sicher, damit gegen größere Hersteller konkurrieren zu können:





Die meisten Staubsauger haben ein ähnliches, leicht zu nutzendes Design. Doch unser kabelloses Produkt mit einem einzigartigen, attraktiven Design könnte die ganze Zeit im Wohnzimmer stehen und jederzeit in Gebrauch genommen werden. Nach Beratungen mit den Designern kamen wir auf die Idee einer klareren Form wie die eines Hais. Mein Unternehmen hat verschiedene “Good Design”-Produkte einschließlich des “SSAKS”, dessen Name von Shark (Hai) inspiriert wurde.





ACE Electronics entwickelte den neuen Staubsauger in Zusammenarbeit mit einer Designfirma. Das Resultat war, dass das Gerät wie ein dekorativer Gegenstand in der Wohnung stehen kann. Die beiden Flügel des Staubsaugers arbeiten wie die Kiemen eines Hais. Wenn der Staub angesaugt wird, öffnen sich zur gleichen Zeit die beiden Flügel, um dafür zu sorgen, dass der Luftdruck innerhalb des Geräts gleichbleibend ist. In den 2000er Jahren hatte SSAKS einen Anteil von 80 Prozent im Markt für kabellose Staubsauger in Korea. Das Unternehmen stieß auch auf die Auslandmärkte vor:





Als ehemaliger Importeur waren mir die Schwierigkeiten für die einheimischen Anbieter bewusst. Ich machte eine Liste damit in dem Glauben, damit die Exporte meines Produkts erhöhen zu können. Wir stellten unsere Produkte in einem monatlichen Magazin des Internationalen Handelsverbands Korea vor, bevor wir sie fertig produzierten. Wenn ausländische Käufer Fragen dazu hatten, erklärten wir, dass wir im Prozess der Produktion sind und nach exklusiven Käufern suchen. Nachdem die Produkte fertiggestellt waren, machten wir ein Fünf-Minuten-Video von ihnen und schickten sie zu den Käufern, die zuvor nach den relevanten Daten gefragt hatten. Wir begannen 1998 mit dem Export.





Zu den Exportzielen gehören auch Japan, die USA, der Iran, Thailand und Indonesien:





Die Produktqualität bereitete seit der Firmengründung die größten Sorgen. Als ich zuerst versuchte, nach Japan zu exportieren, brachten die japanischen Käufer acht Modelle einschließlich chinesischer Produkte, um ihre Leistung zu testen. Sie forderten niedrigere Preise für unser Produkt, doch wir wiesen sie ab. Drei Monate später kehrten sie zurück.





Sollte während der Produktion der kleinste Fehler entdeckt werden, stoppt ACE Electronics den Prozess sofort und überprüft jedes Teil der Fertigung. Das bedeutet zum Teil einen großen finanziellen Verlust, doch das Unternehmen hat die Produktqualität stets unter Kontrolle. Auch hört sich das Unternehmen sorgfältig an, was die Verbraucher wollen oder worüber sie sich beklagen. Zum ersten Mal weltweit wandte es die Methode an, auf beiden Seiten des Staubsaugers Luftausgangsöffnungen zu betätigen, um die Effektivität des Luftstroms zu verbessern und die schwache Ansaugleistung früherer Modelle zu überwinden. Auch konnte die Lautstärke und die Vibration der Geräte verringert werden:





Kleine und mittelgroße Firmen werden oft unterschätzt. Ich hoffe, viele Verbraucher werden von der Qualität und der Kostenwirksamkeit überzeugt sein, wenn sie an ACE Electronics denken. Zu diesem Zweck wird jede Abteilung unseres Unternehmens einschließlich des Forschungsinstituts sich anstrengen, Produkte von hoher Qualität zu produzieren, um die Konsumenten zufriedenzustellen.