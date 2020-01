Wissenschaftler in Hongkong entwickeln Impfstoff gegen neuartigen Coronavirus

© KBS News

Forscher in Hongkong haben offenbar einen Impfstoff gegen den Coronavirus entwickelt.





Einem Team der Universität Hongkong soll es nach einem Bericht der „Southchina Morning Post“ gelungen sein, von dem ersten bestätigten Patienten der neuen Lungenerkrankung den Virus zu isolieren, dessen genetische Informationen zu analysieren und einen Impfstoff zu entwickeln. Laut dem Forschungsteam sei der Impfstoff auf der Basis von bereits existierenden Influenza-Impfungen, durch Veränderung eines Teils der Antigene, entwickelt worden.





Dem Forschungsteam zufolge habe es zwar den Impfstoff sichergestellt, es werde aber noch mehrere Monate dauern, bis Tests an Tieren abgeschlossen sind. Danach müssten Tests an Menschen vorgenommen werden. Insgesamt nehme dieses Verfahren etwa ein weiteres Jahr in Anspruch.





Auch in China, den USA, Australien und weiteren Ländern arbeiten die Mediziner an einer Impfung gegen nCOV. Der Leiter des chinesischen Zentrums für Seuchenkontrolle teilte mit, dass es den chinesischen Forschern gelungen sei, den Coronavirus zu isolieren. Nun arbeite man an der Entwicklung eines Impfstoffes.





Wissenschaftler in den USA arbeiten an der Entwicklung eines Impfstoffes gegen nCOV in Kooperation mit der Allianz zur Bekämpfung von Seuchen, die ihren Sitz in Norwegen hat. Auch australische Wissenschaftler von der Universität Queenland haben sich der Entwicklung eines Impfstoffes verschrieben.