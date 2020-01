Indien: Cloud-Kitchen-Markt wächst rapide

© KBS

Gemeinsam genutzte Küchen helfen den Frauen im konservativen Indien ihre Träume zu verwirklichen.





Rashmi Sahabilla ist seit dem letzten Jahr in einem sogenannten Cloud-Kitchen als Köchin tätig. Die fast schon Sechzigjährige ist zum ersten Mal in ihrem Leben erwerbstätig. Die Frau verdient mit der Zubereitung von bestelltem Essen im Durchschnitt 200 Dollar monatlich.





Das Konzept Cloud-Kitchen umfasst in Indien nicht nur das Zubereiten und Ausliefern von Essen in einer Gemeinschaftsküche durch mehrere Köche, sondern auch die Lieferung von Essen, das in den individuellen Küchen der Haushalte zubereitet wird. In Indien haben Frauen einen niedrigen Status. Trotz ihres Kampfes gegen die Ungleichheit ist der Anteil der erwerbstätigen Frauen nur sehr gering geblieben. Das Konzept der gemeinsame Küche ist daher für Inderinnen, die erwerbstätig sein wollen optimal, da sie das bestellte Essen in ihrer eigenen Küche zubereiten und sich dabei noch um ihre Familie kümmern können.





Noch sind Verbraucher, die gerne die Stimmung in einem Restaurant beim Auswärtsessen genießen, in der Überzahl. Experten sehen jedoch in den gemeinsamen Küchen mit Lieferoption eine ernsthafte Konkurrenz für die herkömmliche Gastronomie.





In Indien hat das Modell Cloud-Kitchen erfolgreich Fuß gefasst. Ein Cloud-Kitchen-Unternehmen führte 2014 eine Umfrage bei seinen Kunden durch und fand heraus, dass 70 Prozent der Befragten bisher keines der Lokale des Unternehmens besucht, aber deren Menüs probiert hatten. Bei Indiens führendem Betreiber einer gemeinamen Küche mit Lieferoption „Kitchens@“ sind 210 Gastronomie-Geschäfte registriert. Level Food betreibt an 275 Orten, darunter Indien, Indonesien und Dubai, Gemeinschaftsküchen. Die indische Bestell- und Lieferplattform Swiggy investierte neulich 30 Millionen Dollar in die Eröffnung von landesweit 1000 Gemeinschaftsküchen.





Ein Mitarbeiter der indischen Medienplattform Inc42 sagte, dass Wachstum und steigende Nachfrage nach Cloud-Kitchen durch veränderte Lebensweisen der Inder sowie Veränderungen der technischen Infrastruktur möglich gemacht wurden. Ein entscheidender Faktor für den expandierenden Cloud-Kitchen-Markt ist die zunehmende Häufigkeit der Nutzung von Liefer-Apps durch junge Inder. Hinzu kommen das gestiegene Einkommen der Haushalte und Veränderungen im Konsumverhalten.





Ungefähr 180 Millionen Menschen in Indien nutzen einen Online-Lieferdienst für Essen. Prognosen nach wird das Volumen des Cloud-Kitchen-Marktes in Indien bis 2023 um 12 Prozent auf eine Milliarde Dollar wachsen.