Thailand: Verbraucher tätigen Spende durch Hotelübernachtung

In Thailand können Verbraucher eine Spende tätigen, indem sie in einem Restaurant speisen oder in einem Hotel übernachten.





Das betreffende Geschäftsmodell sieht vor, dass die Kunden die Angebote von rund 300 Partnerhotels und Restaurants zu einem ermäßigten Preis nutzen und das Geld, das sie ausgeben, für gute Zwecke gespendet wird.





Coupons für die Nutzung der registrierten Hotels und Restaurants werden auf einer dafür eingerichteten Website verkauft. Im Angebot sind Hotelzimmer und Tische in Speiselokalen, die nicht gebucht wurden. 30 Prozent der Einnahmen werden für den Betrieb der Website ausgegeben, die restlichen 70 Prozent gehen als Spendengelder an Organisationen für Umweltschutz und Armutsbekämpfung.





Der Leiter eines Zentrums für den Schutz von bedrohten Tieren sagte, dass dank der Spenden die Einrichtung vergrößert und Mitarbeiter für die Nachtschicht eingestellt werden konnten.