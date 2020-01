9 and the Numbers _ Innere Ruhe

Als ich die Zimmertür öffnete, lag auf dem Bett die Trauer, auch neben mir breitet sie sich aus





Auf deine Frage, wie mein Tag war, falle ich in den Schlaf ohne eine Antwort geben zu können





Am Morgen habe ich die Freude gesehen. Warum ist sie nur so in Eile, so dass sie ohne Begrüßung vorbei geht





Die Wut und die Leere mag mich so sehr und will mich auf dem Nachhauseweg gar nicht verlassen





Die innere Ruhe, diese habe ich den ganzen Tag gesucht und noch nicht gefunden. Ich kenne die gemischten Gefühle nicht













어땠냐? Wie war’s?

오늘 하루 어땠냐? Wie war der heutige Tag?

가족모임 어땠냐? Wie war das Familientreffen?

시험 어땠냐? Wie war die Prüfung?