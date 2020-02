Regisseur Jürgen Zielinski über das Theater

© KBS WORLD Radio

Jeder erinnert sich wohl gerne und gut an seinen ersten Theaterbesuch als Kind. Das mag vor allem daran liegen, dass das Theater für die kleinen Zuschauer viele spannende Szenen, kunterbunte Kostüme sowie jede Menge Überraschungen bereithält. Viele Kinder sprechen daher auch nach dem Besuch tagelang begeistert von ihren Theater-Erlebnissen.

Das Theater wird häufig seitens der Schule gefördert, sei es in Form gemeinsamer Theaterbesuche oder mittels einer AG. Denn das Theaterspielen hilft beim Erwerb wichtiger Kompetenzen und fördert zum Beispiel die Kreativität.

Sicherlich gibt es viele Kinder und Jugendliche, die im Schultheater mitgewirkt haben und daher eine Ahnung davon haben, was es mit der Fantasie und Faszination auf der Bühne auf sich hat.

Das ist übrigens auch das Thema des heutigen Interviews mit Jürgen Zielinski. Herr Zielinski arbeitet derzeit als Regisseur und Intendant des Theaters der Jungen Welt Leipzig und gehört zu den renommiertesten Theatermachern Deutschlands mit mehr als 100 Inszenierungen.

Der Regisseur besuchte Korea im Rahmen eines Winterfestivals von ASSITEJ, der Internationalen Vereinigung der Theater für Kinder und Jugendliche, das Mitte Januar in Seoul stattfand. Das ASSITEJ Seoul veranstaltet jeden Winter und Sommer ein Festival, das eine Vielfalt an Programmen bietet. Ein solches Programm hat Herr Zielinski ebenfalls geleitet, und zwar einen Workshop für Mitwirkende am Kinder- und Jugendtheater, worüber er uns im Interview in den folgenden Minuten berichtet.