Neujahrskonzert im Donhwamun-Gugak-Theater

Das neue Jahr weckt die Neugier, was einen in den nächsten zwölf Monaten erwarten wird. In Korea erkundigen sich daher viele Menschen zu Beginn eines neuen Jahres bei einem Wahrsager, was das neue Jahr in Sachen Liebe Karriere oder Finanzen für sie bereithält. Im Donhwamun Gugak-Theater in Seoul wird dieser Neujahrsbrauch mit Aufführungen traditioneller Musik verknüpft.

An insgesamt vier Tagen liest ein Experte der östlichen Astrologie den Besuchern, die sich vorher dafür angemeldet haben, aus den Sternen bzw. anhand des astrologischen Konzepts der vier Säulen des Schicksals Sajupalja erfahren sie, was das neue Jahr für sie bereithält. Dazu wird spontan traditionelle Musik gespielt, die das Schicksal zum Guten wenden soll. Das Publikum kommt in den Genuss von Darbietungen des Sängers Lee Hee-moon.