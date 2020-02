Der schwarze Ritter (5) 구질구질하다

Ausdruck der Woche

Koreanisch: „구질구질하다; gujil-gujil-hada“

Deutsch: „Du bist ja erbärmlich“





Erklärung

Der Ausdruck setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen.





구질구질하- Verbstamm des Verbs 구질구질하다, hier mit der Bedeutung

„würdelos und unterwürfig“

-다 nicht-höfliche Aussagenendung





Mit dem Ausdruck 구질구질하다 kann man jemanden wegen seines Verhaltens gegenüber einer bestimmten Person kritisieren, das so unterwürfig und würdelos ist und deshalb lächerlich und sogar etwas mitleiderregend wirkt. In diesem Sinne könnte man den Ausdruck allgemein mit „Das ist ja erbärmlich“ übersetzen, und wenn der Ausdruck direkt an den Gesprächspartner gerichtet ist, mit „Du bist ja erbärmlich“.





