BioSensor Laboratories ist Spezialist für Gesichtsmasken

Wir stellen diesmal einen koreanischen Entwickler für ein neues Hautpflegeprodukt vor, das als Mikrostrom-Gesichtsmaske bekannt ist. Der Gründer und Chef von BioSensor Laboratories, Jang Myoung-hoon:





BioSensor Laboratories ist eine Venture-Firma, die 2013 auf der Grundlage einer von Forschern der Seouler National-Universität entwickelten Technologie gegründet wurde. Das Unternehmen entwickelte ein System für den transdermalen Transport von Inhaltsstoffen und wandte sie auf Hautpflegeprodukte an, die jetzt auf dem globalen Kosmetikmarkt erhältlich sind. Ich denke, Südkorea hat eine der innovativsten Technologien der Welt entwickelt. Aber seine Technologien werden im internationalen Markt unterschätzt. Die Seouler National-Universität führte umfassende Forschungen durch, doch leider wurden nur wenige Technologien für den Kommerz genutzt. Während ich hier mit fünf Professoren zusammenarbeitete, dachte ich, dass es wichtig wäre, die Produkte auf den Markt zu bringen. Forschung und Entwicklung umfassen den Beginn dieses Prozesses, und so fügte ich das Wort laboratories meinem Firmennamen hinzu.





Das Unternehmen arbeitete dabei mit Uni-Forschern aus unterschiedlichen Bereichen wie etwa Life Science, Chemie- und Biotechnik und Pharmazie zusammen. Jang selbst ist kein Wissenschaftler, sondern Betriebswirtschaftler. Er arbeitete bei Samsung Electronics und einer globalen Consultingfirma:





Als ich gefragt wurde, wie ich trotz eines geringen Einkommens und großer Arbeitslast mit soviel Enthusiasmus arbeiten konnte, sagte ich, dass ich Gelegenheiten für positive Veränderungen schaffen kann, indem ich etwas schaffe, was noch nicht existiert. Hautpflegeprodukte haben den Zweck, die Haut zu verbessern. Doch in vielen Fällen bleiben die Inhaltsstoffe auf der Außenhaut. Damit sie die innere Haut erreichen, setzen die Dermatologen Geräte wie etwa Nadeln ein, ein Vorgang, der invasive Behandlung genannt wird. Unsere Technik dagegen ist nicht-invasiv, schmerzfrei und hypoallergen, doch stellt sie sicher, dass die aktiven Inhaltsstoffe auch in die innere Haut gelangen.





Damit die Inhaltsstoffe von Pflegeprodukten die innere Haut erreichen, werden Mikronadeln zur Bildung von Mikroporen eingesetzt. Niedrige Elektroströme werden erzeugt, damit die Stoffe die Haut durchdringen. Diese Behandlung wird in Kliniken oder Hautpflegeshops benutzt, die über die entsprechende Ausrüstung verfügen. BioSensor Laboratories konnte zum ersten Mal ein System entwickeln, bei dem Stoffe transmerdal aufgenommen werden:





Die Technologie, die Mikroströme einsetzt, wird bereits von größeren Kosmetikunternehmen in Korea und im Ausland eingesetzt. Doch sie sind nicht wirksam. Unsere Technologie “Tissue X” besteht aus zwei hauptsächlichen Elementen. Erstens, sie benutzt ionische Unterschiede im Frischwasser und Salzwasser, um Mikroströme zu generieren. Zweitens, sie transportiert vorteilhafte Biomaterialien wie Peptide und Hyaluronsäure wirksamer in die innere Haut. Lassen Sie mich ein Beispiel nennen. Sirup wird im Winter hart, doch schmilzt er unter warmen Temperaturen. Auf ähnliche Weise werden die Biomaterialien unter den angemessenen Temperaturen weicher, so dass sie einfacher von der Haut absorbiert werden. “Tissue X” kombiniert diese beiden Technologien.





BioSensor Laboratories entwickelt auf der Basis dieser Technologien eine neue Gesichtsmaske aus Faserstoff und Salz, um die Mikroströme zu erzeugen, so dass Inhaltsstoffe die Haut ohne externe Energiequellen durchdringen können:





Die Gesichtsmaske fördert die Hautregenerierung, reduziert Falten, macht die Haut fester und hellt sie auf. Auch kann sie das Hautgewebe und Aknenarben verbessern. Zu meiner Überraschung gab eine Kundin in Indonesien ihr gesamtes Monatsgehalt aus, um unsere Produkte zu kaufen. Sie sagte, dass ihre Haut so schlecht war, dass ihr selbst Dermatologen rieten, nicht mehr zu kommen. Doch nach dem Gebrauch unserer Produkte verbesserte sich ihre Haut spürbar. Die Masken kosteten 20.000 Won pro Stück.





BioSensor Laboratories brachte die Gesichtsmaske 2017 unter dem Markennamen “Franz” auf den Markt. Das Produkt wurde von der Seouler Unternehmensbehörde für die Markenauszeichnung Seoul Award Brand ausgewählt. Die Produkte verkauften sich auch gut in den USA:





Unsere Vision ist es, ein Game Changer in der weltweiten Hautpflege-Industrie zu werden. Etwa 1500 dermatologische Kliniken in den USA haben unsere Franz-Produkte nach einer Laser-Behandlung angewandt. Danach riefen viele Ärzte an, um sich über das Produkt mit der patentierten Technologie zu informieren. Das half natürlich, die Exporte zu steigern. Im vergangenen Jahr entfielen 30 Prozent unseres Umsatzes auf den Export. Wir erwarten, dass der Wert in diesem Jahr auf über 50 Prozent steigt.