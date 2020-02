Neue Single von BTS auf Platz 57 in den Billboard Singles Charts

© Big Hit Entertainment

Die neue Single „Black Swan“ von BTS erreichte Platz 57 der Billboard Singles Charts.





Die neueste Veröffentlichung der erfolgreichen Boyband stieg auf Platz 57 in die Billboard 100 ein. Damit schaffte es die Band zum achten Mal in die Charts.





Der Song ist ein Track des neuen Albums „Map of the Soul: 7“. Die Band trat in der „The Late Late Show with James Corden” auf, um ihre neue Single vorzustellen.