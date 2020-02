NCT 127 veröffentlicht neues Album im März

© SM Entertainment

NCT 127 kehrt mit einem Studioalbum zurück.





Das zweite Album voller Länge mit dem Titel „NCT #127 Neo Zone“ wird im März herausgegeben und wird das erste Album voller Länge der Band seit Oktober 2018 sein.





Die letzte EP der Gruppe mit dem Ttiel „NCT #127 We Are Superhuman“ kam im Mai letzten Jahres heraus und stieg in die Billboard Album Charts auf Platz 11 ein. Das ist der zweithöchste Platz für eine K-Pop-Band nach BTS.