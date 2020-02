A-Listen-Bands kehren im Frühling in die Musikszene zurück

© Big Hit Entertainment, YG Entertainment

Im Frühling werden die A-Listen-Bands ihr Comeback geben und die Musikszene befeuern.





Die erfolgreiche K-Pop-Band BTS wird am 21. Februar ihr Album „Map of the Soul: 7“ veröffentlichen, die zweite Ausgabe in ihrer Albumserie „Map of the Soul“. Die Vorbestellungen haben ab dem 9. Januar begonnen und erreichten innerhalb einer Woche bereits einen Rekord von 3,42 Millionen.





BLACKPINK werden ihr neues Album herausgeben, ihre erste Veröffentlichung nach ihrer EP „Kill This Love“ im April 2019. Das neue Album soll Anfang 2020 erscheinen.





BIGBANG wird ebenfalls im April mit einem Auftritt beim diesjährigen Coachella Valley Music and Arts Festival am 10. und 17. April zurückkehren.





GFriend wird am 3. Februar auch eine neue EP mit dem Titel „回: Labyrinth” veröffentlichen. Es wird das erste Album der Band sein, nachdem ihr Label Source Musik mit Big Hit Entertainment fusionierte.