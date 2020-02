Chinesen schützen sich mit ungewöhnlichen DIY-Masken gegen Coronavirus

© YONHAP News

Die englischsprachige Tageszeitung in China, Global Times, veröffentlichte neulich über Twitter Fotos und Videos von Menschen mit ungewöhnlichen Schutzmasken. Besonders bizarre Einfälle waren über den Kopf gestülpte Mineralwasserbehälter und Mundschutzmasken aus Grapefruit- und Orangenschalen.





Die Global Times schrieb dazu, Chinesen hätten die verschiedensten Ideen, um aus Plastikbehältern und Obstschalen Do-it-yourself-Masken herzustellen. Auf dem Mikroblogging-Dienst Weibo und anderen chinesischen SNS-Diensten wurden auch Bilder von Schutzmasken aus Unterwäsche und Chinakohlblättern veröffentlicht.





Da Schutzmasken immer knapper werden, haben chinesische Kommunalregierungen ein System eingeführt, demnach das Recht, eine Schutzmaske zu kaufen verlost wird. Laut der Global Times hat die Regierung der Küstenstadt Xiamen im Südosten der Volksrepublik China vor einigen Tagen auf dem Online-Messenger-Dienst WeChat eine Website für die Verlosung von Kaufrechten für Schutzmasken eröffnet. Die Bewohner der Stadt nehmen jeden Vormittag an der Verlosung teil und die Gewinner können sich am übernächsten Tag in der Apotheke nach Vorlage ihres Personalausweises bis zu sechs Schutzmasken kaufen.





Einem Beamten der Stadtbehörde zufolge habe man diese Regelung eingeführt, um zu vermeiden, dass sich die Bewohner in eine Menschenmenge begeben, um Masken zu kaufen und sich dabei anstecken.